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MEB, 5. ve 9. Sınıflara Yeni Ölçme Araçları Yayınladı

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5. ve 9. sınıflar için yeni ölçme araçlarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:20
MEB, 5. ve 9. Sınıflara Yeni Ölçme Araçları Yayınladı

MEB Yeni Ölçme Araçlarını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 5. ve 9. sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçlarını yayımladı.

Yeni Ölçme Araçlarının Önemi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ölçme ve değerlendirme sürecinde geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılığın ön planda olduğu vurgulandı. Bu yaklaşımla öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun yeni ölçeklerin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Geliştirme Süreci ve Yayınlanan Araçlar

MEB, ilgili kademelerde yeni müfredata uygun ölçme araçları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önceden yayımlanan örnek ölçme araçlarının devamı niteliğinde, yeni araçların, öğrenci öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini bütünler bir yaklaşımla ölçmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Örnek Ölçme Araçları ve Erişim

Bu yeni örnek ölçme araçları arasında temel eğitim ve ortaöğretim dersleri için hazır çalışma kağıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve performans görevleri gibi farklı araçlar bulunmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler, bu yeni örnekleri MEB’in resmi web sitesi üzerinden inceleyebilirler.

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