MEB'den 'Müfredat Dışı Ders' İddialarına Yanıt

MEB'den Açıklama: Müfredat Dışı Ders İşlenemez

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir," ifadelerine yer verdi.

Sendikal Faaliyetler Anayasa ile Güvence Altında

Bakanlık, sendikanın iddialarına açıklık getirerek, “Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye’de de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler bulunmaktadır,” vurgusunu yaptı. Açıklamada, anayasanın güvence altına aldığı sendikal faaliyet özgürlüğünün önemine dikkat çekildi.

Sendikal hakların kullanılmasında Anayasa'nın 12, 41, 42 ve 51. maddelerine atıfta bulunan MEB, eğitim alanında düzenlemelerin Milli Eğitim Temel Kanunu ve aile yaşamını koruyan yasal düzenlemeler çerçevesinde olmasının gerekliliğini belirtti.

Keyfi Uygulamaya İzin Verilmeyecek

Bakanlık, açıklamasında, “Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, Anayasa'mız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür,” dedi. Ayrıca, sendikal hürriyetin iddiasıyla yürütülen ayrıştırıcı faaliyete karşı durulacağı, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

MEB, eğitim sisteminin düzenlenmesinde belirlenen mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini yineleyerek, gerekli adli ve idari süreçlerin başlatılacağını duyurdu.