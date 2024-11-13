MEB ve WWF-Türkiye'den Doğa Öncüleri Programı'na Yeni Dönem

MEB ve WWF-Türkiye'den Yeni Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) arasındaki Doğa Öncüleri Programı işbirliği protokolü, 2024-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendi. Bu düzenleme ile program, doğa koruma alanında önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Doğa Öncüleri Programı’nın Gelişimi

2017 yılında WWF-Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan program, 2019 yılında MEB ile imzalanan protokol sayesinde güçlenerek Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Şu ana kadar, programdan 3 bin okul ve 30 bin öğrenci faydalandı.

Yeni Dönemde Eğitimler Başlıyor

Yenilenen protokol çerçevesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yüz yüze formatör öğretmen eğitimleri, 25-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 10 öğretmene bu eğitim verilecek. Formatör öğretmenler, aldıkları eğitimleri kendi illerindeki öğretmenlere aktararak, geniş bir ağ ile doğa koruma projelerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklar.

Proje Modülleri ve Tanıtım

Formatör öğretmen eğitimlerinin ardından, programın online eğitim platformu sayesinde öğretmen ve öğrencilere, 5 modülde hayata geçirebilecekleri projeler için yararlı içerikler sunulacak. Modülleri başarıyla tamamlayan okullar, projelerini yazarak yürütme hakkı kazanacak ve başarılı projeler, İstanbul'da düzenlenecek Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda tanıtılacak.

Gönüllü Öğretmenler için Başvuru İmkanı

Doğa Öncüleri Programı’na katılmak isteyen tüm ortaokul öğretmenleri, MEB tarafından belirlenen formatör öğretmenlerin yanı sıra gönüllü olarak da başvuruda bulunabiliyor. Gönüllü öğretmenler, 19 Kasım'a kadar başvurularını yaparak, 23 Kasım’da çevrim içi düzenlenecek eğitimlere katılabilirler.

WWF-Türkiye'den Vurgu

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, programın, gençlerin doğayı koruma tutkusunu ve daha yeşil bir geleceğe yönelik hayallerini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Kula, “Gençlerimizden çözümü doğada aramayı öğrendikçe hep birlikte iyileşeceğiz” dedi.

Programın Amaçları

Doğa Öncüleri Programı, ortaokul öğrencilerine doğada ve toplumda görmek istedikleri değişimi hayata geçirme fırsatı sunarken, aynı zamanda öğrencilerin liderlik ve proje yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve doğa koruma çalışmalarına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program, öğretmen mentörlüğünde yenilikçi projelerin üretilmesine olanak tanıyacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.