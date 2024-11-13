DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

MEB ve WWF-Türkiye'den Doğa Öncüleri Programı'na Yeni Dönem

MEB ile WWF-Türkiye, Doğa Öncüleri Programı işbirliği protokolünü 2024-2027 yılları için yeniledi. Proje, doğa korumada önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:49
MEB ve WWF-Türkiye'den Doğa Öncüleri Programı'na Yeni Dönem

MEB ve WWF-Türkiye'den Yeni Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) arasındaki Doğa Öncüleri Programı işbirliği protokolü, 2024-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yenilendi. Bu düzenleme ile program, doğa koruma alanında önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Doğa Öncüleri Programı’nın Gelişimi

2017 yılında WWF-Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan program, 2019 yılında MEB ile imzalanan protokol sayesinde güçlenerek Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Şu ana kadar, programdan 3 bin okul ve 30 bin öğrenci faydalandı.

Yeni Dönemde Eğitimler Başlıyor

Yenilenen protokol çerçevesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yüz yüze formatör öğretmen eğitimleri, 25-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her yıl, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 10 öğretmene bu eğitim verilecek. Formatör öğretmenler, aldıkları eğitimleri kendi illerindeki öğretmenlere aktararak, geniş bir ağ ile doğa koruma projelerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklar.

Proje Modülleri ve Tanıtım

Formatör öğretmen eğitimlerinin ardından, programın online eğitim platformu sayesinde öğretmen ve öğrencilere, 5 modülde hayata geçirebilecekleri projeler için yararlı içerikler sunulacak. Modülleri başarıyla tamamlayan okullar, projelerini yazarak yürütme hakkı kazanacak ve başarılı projeler, İstanbul'da düzenlenecek Doğa Öncüleri Ulusal Konferansı'nda tanıtılacak.

Gönüllü Öğretmenler için Başvuru İmkanı

Doğa Öncüleri Programı’na katılmak isteyen tüm ortaokul öğretmenleri, MEB tarafından belirlenen formatör öğretmenlerin yanı sıra gönüllü olarak da başvuruda bulunabiliyor. Gönüllü öğretmenler, 19 Kasım'a kadar başvurularını yaparak, 23 Kasım’da çevrim içi düzenlenecek eğitimlere katılabilirler.

WWF-Türkiye'den Vurgu

WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, programın, gençlerin doğayı koruma tutkusunu ve daha yeşil bir geleceğe yönelik hayallerini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Kula, “Gençlerimizden çözümü doğada aramayı öğrendikçe hep birlikte iyileşeceğiz” dedi.

Programın Amaçları

Doğa Öncüleri Programı, ortaokul öğrencilerine doğada ve toplumda görmek istedikleri değişimi hayata geçirme fırsatı sunarken, aynı zamanda öğrencilerin liderlik ve proje yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve doğa koruma çalışmalarına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program, öğretmen mentörlüğünde yenilikçi projelerin üretilmesine olanak tanıyacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Yatırım ve KOBİ Anlaşmaları
5
DP'li Altıntaş: Tarıma Yönelik Teşvikler Yetersiz
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir