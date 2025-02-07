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MEB ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, gençlerin korunmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:58
MEB ve Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Protokol

MEB ve Yeşilay'dan Bağlılık Mücadelesi için Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti, "Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı. Protokol, çocuklar ve gençlerin bağımlılık tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları ve sağlıklı bir nesil yetişmeleri amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Açıklamaları

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, protokolün tüm eğitim öğretim dairelerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Tekin, "Bağımsız bir gençlik için el ele güzel şeyler yapacağız" diyerek, çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tekin, Türkiye genelindeki 75-76 bin okulda yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim aldığını vurgulayarak, bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiklerini ifade etti. Bakan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile de şunları ekledi: "Çocuklarımızın sağlıklı bir nesil olarak yetişmeleri için gerekli adımları atıyoruz."

Yeşilay Genel Başkanı’ndan Destek

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, MEB ile işbirliklerini vurgulayarak, "Kamu ve sivil toplum işbirliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz" dedi. Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Eğitim Programı'nın tüm yaş gruplarına uygun olarak yayıldığını belirtti.

Protokolün İçeriği

Protokolle birlikte, çocuk ve gençlerin tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklardan korunmalarını hedefleyen çeşitli önleyici ve eğitici programlar uygulanacak. MEB'nin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu süreçte koordinasyon sağlayacak.

Öğrenci, veli ve öğretmenler için bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitsel içerikler oluşturulacak ve bu kapsamda Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitimi Programı (YYBE) gibi önemli projeler hayata geçirilecek.

Sonuç olarak, MEB ve Yeşilay, çocukların ve gençlerin bağımlılık tehdidine karşı daha bilinçli ve sağlıklı bireyler olmaları için el birliğiyle çalışacaklarını taahhüt ettiler.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağda), Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen imza töreninde başta eğitimde bağımlılıkla mücadele olmak üzere "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) ile Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç (sağda), Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen imza töreninde başta eğitimde bağımlılıkla mücadele olmak üzere "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında işbirliği protokolü imzaladı.

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