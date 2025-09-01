Medbuli: İsrail Gazze'de Filistin davasını 'açlığa mahkûm ederek tasfiye etme savaşı' yürütüyor

Şanghay İşbirliği Örgütü Plus Zirvesi'nde Sisi adına konuştu

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Plus Zirvesi'nde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi adına yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 23 aydır süren saldırılarını sert ifadelerle değerlendirdi.

Medbuli, Filistin halkının 'öldürme, sindirme, açlığa mahkûm etme ve haklarının apaçık ihlali' şeklinde her tür saldırıya hedef olduğunu vurguladı ve İsrail operasyonlarını Filistin davasını açlığa mahkûm ederek tasfiye etmek için yürütülen bir savaş olarak nitelendirdi.

Başbakan Medbuli, Gazze'deki sivil can kaybının 60 bini aştığını, yaralı sayısının da 119 bine ulaştığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi yaralandı bilgisini paylaştı.

Medbuli, Gazze'de yoğun bombardıman ve ablukanın sürdüğünü; 9 binden fazla kişinin kayıp olduğunu, yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini ve 127'si çocuk olmak üzere 348 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Mısır Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Medbuli, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesini ve Filistin halkını topraklarından çıkarmak için Gazze'yi yaşanmaz hâle getirme girişimlerini en sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

Medbuli, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölge ve dünya için adil ve kapsamlı çözüme giden tek yol olduğunu belirtti ve Mısır'ın Katar ve ABD ile birlikte ateşkese ulaşmak için yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

Yaklaşık iki hafta önce Mısır ve Katar'ın, Hamas tarafından kabul edilen 60 günlük ateşkes önerisi sunduğunu anımsatan Medbuli, İsrail'in bu öneriye hâlâ bir yanıt vermediğini aktardı.

Medbuli, İsrail'in Arap-İslam planı doğrultusunda savaşı sona erdirmeyi, Gazze'nin yeniden inşasını ve iki devletli çözümü garanti altına alacak siyasi süreci kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırılarıyla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.