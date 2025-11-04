Medilines Hastanesi Yönetimi FHGC'yi Ziyaret Etti

Elazığ Medilines Hastanesi yönetimi FHGC'yi ziyaret etti; sağlık ve basın işbirliği, destek ve protokol vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:36
Medilines Hastanesi Yönetimi FHGC'yi Ziyaret Etti

Sağlık ve basın işbirliği vurgulandı

Elazığ Medilines Hastanesi yönetimi, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) ile bir araya geldi.

Ziyarette, Medilines Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siğergök, Hastane Genel Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu ve beraberindeki heyet; FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetimini ziyaret etti.

Görüşmede basının ve sağlık sektörünün önemi ele alındı. Siğergök, kentteki basın mensuplarıyla birçok konuda birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Medilines Hospital olarak 5’inci yılımızı geride bıraktık. Başta Elazığ olmak üzere çevre iller, ülke ve yurt dışına hizmet veriyoruz" dedi.

Siğergök ayrıca, "Sağlık ve basın ülkenin önemli dinamikleridir. İlimizdeki basın mensuplarımıza hastane olarak açıldığımız ilk günden itibaren gerekli destek ve katkılarımızı sunmaya çalıştık. Bu çerçevede sağlık protokolümüzü imzalamıştık ve aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, Medilines Hospital yönetimine teşekkür etti.

