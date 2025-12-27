Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Mezarlığı’nda anıldı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89’uncu yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Törene katılanlar

Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Mehmet Akif Ersoy’un Torunu Selma Argon katıldı.

Törenin akışı

Program Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından dualar edildi ve Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı.

Gençlerin duyguları

Nevbahar Güldoğan (Çapa Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi): "Öncelikle çok hüzünlüyüz. Böyle bir şairin mezarına gelmekten de gurur duyuyoruz. Türk Gençliği olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onların bize emanet ettiği vatanı korumak, geliştirmek istiyoruz. Hepsinin ruhları da aziz olsun"

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi: "Bir defa gelip heyecanlanıyorsunuz, sonra okuduğunuz Kur-an’ı Kerimler aklınıza geliyor. Sonra içinize bir ferahlık geliyor. Ben burada çok heyecanlandım. Okuduğum Kur-an’ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna hediye ettim"

Salih Sel (Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi): "Buranın atmosferi çok güzel, heyecanımdan konuşamıyorum. Okuduğumuz tüm hatimleri, Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna armağan ettik"

Dilara Uslu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi, Burdur): "Bizler Milli İstiklal Şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde şu anda İstanbul’da bulunmaktayız. Onun vefatının yıldönümünde huzur içerisindeyiz. Onun bize bıraktığı şiirlerle, bize bıraktığı Sahafatla, İstiklal Marşı’yla hem gurur duyuyoruz, hem de onun eserlerini bizler edebiyat öğrencisi olarak derslerimizde işleyip, bir kez daha gurur duyuyoruz"

