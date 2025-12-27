DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89’uncu yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:16
Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı Mezarlığı’nda anıldı

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89’uncu yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Törene katılanlar

Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye 2’inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Mehmet Akif Ersoy’un Torunu Selma Argon katıldı.

Törenin akışı

Program Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından dualar edildi ve Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı.

Gençlerin duyguları

Nevbahar Güldoğan (Çapa Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi): "Öncelikle çok hüzünlüyüz. Böyle bir şairin mezarına gelmekten de gurur duyuyoruz. Türk Gençliği olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onların bize emanet ettiği vatanı korumak, geliştirmek istiyoruz. Hepsinin ruhları da aziz olsun"

Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi: "Bir defa gelip heyecanlanıyorsunuz, sonra okuduğunuz Kur-an’ı Kerimler aklınıza geliyor. Sonra içinize bir ferahlık geliyor. Ben burada çok heyecanlandım. Okuduğum Kur-an’ı Kerimleri, Hatmi Şerifleri Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna hediye ettim"

Salih Sel (Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi): "Buranın atmosferi çok güzel, heyecanımdan konuşamıyorum. Okuduğumuz tüm hatimleri, Mehmet Akif Ersoy’un ruhuna armağan ettik"

Dilara Uslu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi, Burdur): "Bizler Milli İstiklal Şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde şu anda İstanbul’da bulunmaktayız. Onun vefatının yıldönümünde huzur içerisindeyiz. Onun bize bıraktığı şiirlerle, bize bıraktığı Sahafatla, İstiklal Marşı’yla hem gurur duyuyoruz, hem de onun eserlerini bizler edebiyat öğrencisi olarak derslerimizde işleyip, bir kez daha gurur duyuyoruz"

İSTİKLAL MARŞI’NIN ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY, VEFATININ 89’UNCU YILDÖNÜMÜNDE EDİRNEKAPI...

İSTİKLAL MARŞI’NIN ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY, VEFATININ 89’UNCU YILDÖNÜMÜNDE EDİRNEKAPI MEZARLIĞI’NDAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, MEHMET AKİF ERSOY’UN TORUNU SELMA ARGON'LA SOHBET ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
2
Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü
3
Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı
4
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 89. Yıldönümünde Edirnekapı'da Anıldı
5
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti
6
Bağcılar'da Kış Hazırlıkları Tamam: 713 Personel, 176 Araçla Karla Mücadele
7
Vali Eldivan: "Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek" - Bayburt İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti