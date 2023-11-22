Mehmet Şimşek duyurdu: Döviz girişini uçuracak yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni reform paketlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalıcı refah artışını sağlamak olduğunu belirtti. Programın önceliklerini fiyat istikrarını sağlama, yatırımları destekleme, ihracatı artırma, cari işlemler dengesini iyileştirme ve bütçeyi sürdürülebilir kaynaklarla finanse etme olarak sıralayan Şimşek, vergi alanındaki çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.

İhracatı teşvik etmek ve döviz girişini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapacaklarını açıklayan Bakan Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranlarını kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artırma kararı aldıklarını ifade etti. Ayrıca, ihracatı desteklemek amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine yönelik kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacağını belirtti.



Dövizin ülkeye getirilmesini teşvik etmeye yönelik olarak, yurt dışına sunulan hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artırarak vergi yükünü azaltacaklarını ifade eden Şimşek, ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından elde ettiği kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50'sini vergiden istisna edeceklerini söyledi.