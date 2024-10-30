Meksika, El Mayo'nun Kaçırılması İçin ABD'den Bilgi Talep Etti

Meksika'dan ABD'ye Bilgi Talebi

Meksika Başsavcılığı, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu olan ve "El Mayo" lakabıyla bilinen İsmail Zambada Garcia'nın ABD'ye kaçırılmasının detaylarının açıklanmasını istedi.

Kaçırma Olayı Hakkında Açıklama

Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Garcia'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'dan kaçırılarak Amerika'ya götürülmesine dair açıklama yaptı. Manero, Garcia'nın yasa dışı bir uçakla ülkesinden çıkarıldığını belirtti.

Uçak ve Pilot Hakkında İnceleme

Manero, ABD'li yetkililerin uçakla ilgili detayları netleştirmesini talep etti. "Zorunlu gereklilikleri yerine getirmeyen hiçbir uçağın ABD'deki bir havaalanına inemeyeceğine" dikkat çekti. Ayrıca, uçuşu gerçekleştiren pilotun kimliğinin ABD makamları tarafından saklanabileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

ABD'deki Tutuklama

ABD, Sinaloa kartelini yılda 100 bin Amerikalının ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu fentanil'in en önde gelen tedarikçisi olarak suçlamaktadır. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Garcia'nın yanı sıra kartelin diğer kurucusu olan "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındığını açıklamıştır. Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştır.