Meksika, 'El Mayo'ya Ait 15 Milyar Doların İadesini İsteyecek

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de el konulan Sinaloa karteli kurucusu Ismael Zambada Garcia lakaplı "El Mayo"'ya ait servetin Meksika halkına iade edilmesini talep edeceklerini duyurdu.

Sheinbaum'ın açıklamaları

Sheinbaum, ABD'deki mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul ederek 15 milyar dolarlık mal varlığından feragat etmeyi kabul eden Garcia ile ilgili soruları yanıtladı.

Sheinbaum, ABD'den Garcia'nın servetinin Meksika'ya iadesini talep edeceklerini söyleyerek "Kaynaklara el konulduysa, elbette Meksika halkına verilen zarar nedeniyle bunları talep edeceğiz. Ve bunlar halka, en yoksul kesime dağıtılmalıdır." dedi.

Meksika Maliye Bakanlığı'nın aklanan para ile ilgili konularda ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti.

Başkan Sheinbaum, ABD makamlarının henüz Garcia'nın davası ve anlaşma kapsamında el konulan servet hakkında detaylı bilgi paylaşmadığını aktardı.

ABD'deki dava ve gözaltılar

ABD, Sinaloa kartelini sentetik uyuşturucu fentanil tedarikçisi olmakla suçluyor ve bunun "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Sinaloa kurucusu Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı. Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklandı.

ABD'de bir federal mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul eden Zambada, anlaşma kapsamında 15 milyar dolarlık mal varlığından feragat etmeyi kabul etmişti.