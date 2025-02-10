Meksika Ordusundan Devlet Başkanı Sheinbaum'a Güçlü Destek

Meksika ordusu, "Sadakat Yürüyüşü" törenleri çerçevesinde Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a olan desteğini açıkladı. Tören, Sadakat Yürüyüşü'nün 112. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi.

Törende, Meksika ordusu, ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı Sheinbaum’un liderliğine olan bağlılığını bir kez daha perçinledi. Milli Savunma Sekreterliği (Sedena) Başkanı Ricardo Trevilla, silahlı kuvvetlerin ulusa ve bağımsızlığa bağlılığının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Tarih bize sadakatin yalnızca askerler için değil, özgür ve bağımsız bir ülkeyi gelecek nesillere aktarmak isteyen her Meksikalının yüreğinde kök saldığını öğretti." ifadelerini kullandı.

Trevilla, Devlet Başkanı Sheinbaum'ın görüşlerine atıfta bulunarak, "Başkomutanımızın da belirttiği ve toplum tarafından da paylaşılan vizyon doğrultusunda, egemenliğimizin asla pazarlık konusu yapılamayacağının farkındayız." dedi.

Devlet Başkanı Sheinbaum, törendeki konuşmasında, "Hiç kimse egemenliğimizi ihlal etmeye cesaret edemez çünkü Meksika, özgür, egemen ve bağımsız bir ülkedir. Meksikalılar her zaman vatanımızı savunmak için hazırdır." şeklinde belirtti.