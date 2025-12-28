DOLAR
Melikgazi Akıl Küpü Kütüphaneleri: 18 Kütüphane, Yaklaşık 73 Bin Üye

Melikgazi Belediyesi, 18 Akıl Küpü Kütüphaneyle gençlere ders çalışma, okuma ve sosyalleşme imkânı sunuyor; kütüphanelerin yaklaşık 73 bin üyesi var.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:33
Melikgazi Akıl Küpü Kütüphaneleri: 18 Kütüphane, Yaklaşık 73 Bin Üye

Melikgazi Akıl Küpü Kütüphaneleri geleceğe yatırım yapıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen Akıl Küpü Kütüphaneleri, gençlere hem ders çalışma hem de kitap okuma ve sosyalleşme imkânı sunan bir sosyal tesis işlevi görüyor. Proje, gençlik ve eğitim odaklı hizmet anlayışının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Kütüphanelerin sunduğu olanaklar

Akıl Küpü Kütüphaneleri; özel okuma salonları, tek kişilik ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, mola köşeleri ve kafeler gibi çok yönlü donatılarla gençlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Tesisler sabah erken saatlerde açılıyor ve akşam geç saatlere kadar hizmet veriyor.

Başkanın değerlendirmesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu proje hakkında şu ifadeleri kullandı: Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Melikgazi’mize okullar yaptığımız gibi gençlerimizin ders çalışması, kitap okuması için kütüphaneler de yapıyoruz. Melikgazi Belediyemiz birçok mahallede kütüphane sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak, butik tesisler yapıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz. Kütüphanelerimiz eğitimde fırsat eşitliği, bilgiye erişim ve kültürel gelişim için en önemli adımlardan biridir. Melikgazi’de çocuklarımız kitapla büyüsün, gençlerimiz sessiz ve verimli ortamlarda çalışabilsin diye ilçemizin dört bir yanına yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. Bize göre açtığımız her yeni kütüphane, gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmasıdır. Bu kapsamda ilçemize 18 adet kütüphane kazandırdık. Kütüphanelerimizde özel okuma salonları, tek kişilik ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, mola köşeleri, kafeler gibi çeşitli donatılar var. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. Belediye, Köşk, Tınaztepe, Şirintepe, Gesi Fatih, İldem, TOKİ, Demokrasi, Turan, Danişmentgazi, Selçuklu, Esentepe, Kazım Karabekir, Anafartalar, Kıranardı, Gülük, Osmanlı ve Erenköy Mahallesi olmak üzere 18 adet Akıl Küpü Kütüphanemizi ilçemizde hizmete kazandırdık. Yaklaşık 73 bin üyesi bulunan kütüphanelerimiz her gün dolup taşıyor. Melikgazi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitim hayatlarına destek vermeye devam edeceğiz

Erişim ve toplumsal etki

Melikgazi sınırları içinde yaygınlaştırılan Akıl Küpü Kütüphaneleri, mahalle kültürünü güçlendirirken eğitimde fırsat eşitliğini ve bilgiye erişimi artırmayı hedefliyor. Belediye, açtığı her yeni kütüphane ile gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

