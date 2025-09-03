DOLAR
Menteşe Belediye Başkanı'nın Akrabasına Saldırı: Azmettirici İçin Kırmızı Bülten, Şüpheli Tutuklandı

Menteşe'de Gonca Köksal Aras'ın akrabalarının evine yapılan saldırıda azmettirici için kırmızı bülten çıkarıldı; bağlantılı şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:11
GÜNCELLEME 2: Şüphelinin tutuklandığı bilgisi eklendi. Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, azmettirici olduğu tespit edilen kişi için kırmızı bülten kararı alındı.

Soruşturmada Son Durum

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, olayla ilgili iki zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi. Zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları, görüşmeleri ve banka hesap hareketleri titizlikle incelendi. Ekiplerin çalışması sonucu, olayın azmettiricisinin O.K. olduğu 6 saat içinde belirlendi.

Azmettiricinin Londra'da bulunduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı tarafından O.K.'nin yakalanması amacıyla üç ayrı kırmızı bültenle aranmasına karar verildi.

Azmettiriciyle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U., İzmir'de yakalandı ve sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay

Olay, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki daireye 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılması şeklinde meydana geldi. Balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe önceki duruşmada tutuklanmış, olay kamuoyunda protesto edilmişti.

