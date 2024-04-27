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Meral Akşener’den veda: Kürsüden Genel Başkan olarak son kez seslendi

Yerel seçimlerde diledikleri sonu elde edemeyen İYİ Parti, seçimli olağanüstü kurultayını bugün gerçekleştiriyor. Genel Başkanlık seçimlerinin yapılacağı kurultayda, genel başkanlık için tekrar aday olmayan Meral Akşener, kürsüden partililere veda etti.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 14:01
Meral Akşener’den veda: Kürsüden Genel Başkan olarak son kez seslendi

Yerel seçimler sonrasında bugün (27 Nisan Cumartesi), 5. Olağanüstü Kurultayı’nı toplayan İYİ Parti, yeni genel başkanını seçecek. Genel başkan olarak son kez kürsüye çıkan ve seçimlerde aday olmayan Meral Akşener, “Kürsüden son kez konuşuyorum” dedi. Meral Akşener, “Bugün, bu görevi devretme günüdür. Hayatımın 30 yılını, devletime ve milletime olan vefa borcumu ödemek için siyaset sahnesinde geçirdim. Bu 30 yılda, bir kadın olarak çok fazla tehdit ve iftiralarla karşı karşıya kaldım. Her devirde ahlaksızlarla mücadele ettim. Zihnim de vicdanım da hep rahat. Utanacağım bir yaram yok. Hiçbir zaman kişisel çıkarım olmadı. Tehditlere hiçbir zaman eyvallahım da korkum da olmadı” ifadelerinde bulundu.

Kürsüdeki konuşmasına Akşener şu sözlerle devam etti: “Bana sallanan parmaklar, hiçbir zaman beni yıldıramadı, cazip teklifler karşısında da susmadım. Makam vaatleri beni durduramadı. ‘Tutuklanırsın’ tehditleri umurumda olmadı. Verdiğim kararların her zaman arkasında oldum ve olacağım da.”

“Bedel ödemesini bildim”

31 Mart Yerel Seçimlerine de konuşmasında yer veren Akşener, “Bedel ödeme konusunda en önde, karşınızda duruyorum. Gerektiği zaman bedel ödemeyi bildim. Pişman değilim. Üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın vermiş olduğu huzurla, son kez karşınızdayım. Kimseyle pazarlığa girmedim ve milletin sesini duyurmuş olanın mutluluğuyla, son kez karşınızda bulunuyorum. Duruşumuzu pazarlık masalarında meze etmedik. Allah herkese böyle bir şekilde veda etmeyi nasip etsin” dedi.

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