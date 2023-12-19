Meral Akşener toplu istifalara karşı sessizliğini bozdu: Bu bir savaş ilanıdır!

İYİ Parti son dönemlerde ard arda gelen istifa haberleri ile gündemde. Yaşanan istifalara karşılık Parti tarafından açıklamalar gelse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk defa konuştu. Akşener gazetecilere yaptığı açıklamalarda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener toplu istifalara karşı sessizliğini bozdu: Bu bir savaş ilanıdır!
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Mart seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sürece daha iyi hazırlanmak için partilerin stratejik adımları da sıklıkla gündemde yerini alıyor. Son günlerin en çok adı anılanlardan biri de İYİ Parti oldu.  

'Tek başına seçim kararı' İYİ Parti içerisinde karışıklıklara yol açmıştı. Bu süreçte Parti içerisinde istifalar peş peşe gelmişti. Yerel seçimlere yaklaşırken kan kaybeden İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini bozdu. Basın mensuplarına konuşan Akşener,

"Ankara'yı isimlerine kadar paylaşmışlar. Polatlı'ya eski Ankara il başkanımız Yetkin Öztürk gelecekmiş. Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş Bunlar CHP'den aday olacakmış. Hiçbirinden haberim yok.

Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben idmanlıyım. Bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım! Buyursunlar." 

şeklinde konuştu.

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