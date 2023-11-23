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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak: İşte uzmanların beklentileri

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak: İşte uzmanların beklentileri Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) düzenlenecek olan Kasım ayı faiz kararı toplantısına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda alınacak olan faiz kararı, piyasalar ve ekonomi aktörleri tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. TCMB, son faiz toplantısında politika faizini yüzde 30 olan seviyeden 500 baz puanlık bir artışla yüzde 35'e çıkarmıştı. Bu kararın ardından, enflasyonla mücadele ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda alınacak yeni bir kararın ekonomi ve finans dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve analistler, TCMB'nin faiz politikasındaki olası değişikliklere odaklanarak, ekonominin geleceğine dair sinyaller arayacak