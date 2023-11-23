Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak: İşte uzmanların beklentileri
Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) düzenlenecek olan Kasım ayı faiz kararı toplantısına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda alınacak olan faiz kararı, piyasalar ve ekonomi aktörleri tarafından büyük bir dikkatle bekleniyor. TCMB, son faiz toplantısında politika faizini yüzde 30 olan seviyeden 500 baz puanlık bir artışla yüzde 35'e çıkarmıştı. Bu kararın ardından, enflasyonla mücadele ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda alınacak yeni bir kararın ekonomi ve finans dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve analistler, TCMB'nin faiz politikasındaki olası değişikliklere odaklanarak, ekonominin geleceğine dair sinyaller arayacak
Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı faiz kararını açıklaması bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın liderliğinde bir araya gelerek faiz politikasını değerlendirecek. Banka, geçtiğimiz toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarmıştı.
Ekonomistler arasındaki beklenti, bu toplantıda da faizde artışın devam edeceği yönünde. Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış öngörüyor. Yıl sonuna dair politika faizi beklentileri ise ekonomistler arasında yüzde 40,00 olarak belirlendi. Türkiye'nin ekonomik durumu ve enflasyonla mücadele stratejilerine yönelik alınacak kararlar, piyasa ve yatırımcılar için önemli bir referans olacak.