Merkezefendi'de Yol Yenileme: Alpaslan Caddesi ve Değirmenönü'nde Çalışmalar Tamamlandı

Merkezefendi'de kritik bağlantı noktaları yenilendi

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen üstyapı ve yol yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı. İlçede devam eden yatırımlarla ulaşım ağı her geçen gün daha da güçlendiriliyor.

Alpaslan Caddesi: 3 mahalleyi birbirine bağlayan hat yenilendi

Alpaslan, Gümüşçay ve Yenimahalle'yi birbirine bağlayan Alpaslan Caddesi'nde toplam 1 kilometrelik hatta 15 bin metrekare asfalt serimi yapılarak yol konforu önemli ölçüde artırıldı. Yapılan düzenlemelerle bölgenin trafik akışı iyileştirildi ve vatandaşlara modern, güvenli bir ulaşım yapısı sunuldu.

Değirmenönü Mahallesi'nde kapsamlı düzenleme

Değirmenönü Mahallesi'nde 1471 Sokak, Lise Caddesi ile 1421–1425 ve 1739 Sokakların kesişim noktasını kapsayan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yürütülen yol ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Bölge esnafı ve sakinlerinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle yollar daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirildi.

Hedef: Her mahallede yaşam kalitesini artırmak

Merkezefendi Belediyesi, tamamlanan çalışmaların ardından ilçenin her mahallesinde daha yaşanabilir ve modern bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Şeniz Doğan'ın açıklaması

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şu değerlendirmeyi yaptı: "İlçemizin her mahallesinde ulaşım standartlarını yükseltmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Alpaslan Caddesi ile Değirmenönü Mahallemiz’de tamamladığımız yol düzenlemeleriyle bölgelerimizi daha güvenli, daha modern bir ulaşım altyapısına kavuşturduk. Merkezefendi’mizin her noktasını aynı titizlikle yenilemeye, güzelleştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

