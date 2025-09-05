Mersin'de 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Mezitli'de Huzur Uygulaması

Mersin'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İşlem ve teslimat

Yakalanan düzensiz göçmenler, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Ayrıca, yol izin belgesi olmadan Mersin'e geldiği tespit edilen bir yabancı uyruklu ise ikamet ettiği kente gönderildi.