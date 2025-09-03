Mersin'de 13. Katta Mahsur Kalan 2 İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kurtarma anları itfaiye göğüs kamerasınca kaydedildi
Mersin'de elektrik arızası nedeniyle bir inşaatın dış cephesindeki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesindeki 14 katlı apartmanın dış cephesinde meydana geldi. İskelede çalışan K.T. ve A.D., üzerinde bulundukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.
İhbarın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla 54 metre yüksekliğe ulaşarak, mahsur kalan işçilere ulaştı ve güvenli alana indirdi.
Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarma çalışması, itfaiye personelinin kullandığı göğüs kamerası tarafından kaydedildi.
