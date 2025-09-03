DOLAR
Mersin'de 13. Katta Mahsur Kalan 2 İşçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin Toroslar'da elektrik arızası nedeniyle 13. kattaki iskelede mahsur kalan K.T. ve A.D., itfaiyenin merdivenli aracıyla 54 metre yükseklikten kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:46
Kurtarma anları itfaiye göğüs kamerasınca kaydedildi

Mersin'de elektrik arızası nedeniyle bir inşaatın dış cephesindeki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesindeki 14 katlı apartmanın dış cephesinde meydana geldi. İskelede çalışan K.T. ve A.D., üzerinde bulundukları iskeleyi elektrik arızası nedeniyle hareket ettiremedi.

İhbarın ardından bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla 54 metre yüksekliğe ulaşarak, mahsur kalan işçilere ulaştı ve güvenli alana indirdi.

Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarma çalışması, itfaiye personelinin kullandığı göğüs kamerası tarafından kaydedildi.

