Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi: 3 zanlı tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın 31 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Olay