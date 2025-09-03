DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,08 -0,27%
ALTIN
4.727,38 -1,12%
BITCOIN
4.626.597,15 -0,9%

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi: 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Hüseyin Arda Ş., N.Ç. ve M.Z. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:28
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi: 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi: 3 zanlı tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın 31 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Olay

Toroslar ilçesinde park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'la ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Arda Ş., N.Ç. ve M.Z. hakkında yapılan incelemede, zanlıların Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, daha sonra saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi. Ekipler, derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri tespit etti.

Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş.'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta 'şaka amaçlı' doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle...

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle...

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor