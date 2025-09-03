Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi: 3 zanlı tutuklandı
ADLİ SONUÇ EKLENDİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın 31 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Olay
Toroslar ilçesinde park halindeki otomobilde öldürülen Aygar'la ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Arda Ş., N.Ç. ve M.Z. hakkında yapılan incelemede, zanlıların Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, daha sonra saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlendi. Ekipler, derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri tespit etti. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş.'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta 'şaka amaçlı' doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
