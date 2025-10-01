Mersin'de 20 Hırsızlık: 3 Zanlı Tutuklandı

Asayiş Şubesi'nden operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin merkezli yürütülen soruşturmada, Asayiş Şubesi ekipleri bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan incelemelerde, adresten çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin C.G, M.A. ve K.Y. olduğu tespit edildi.

Farklı tarihlerde 6 kentteki ikametlerde meydana gelen 20 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen zanlılar, fiziki takip sonucu bir minibüste yakalandı.

Zanlıların üst aramasında, çalıntı ziynet eşyaları ve adreslere girmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.