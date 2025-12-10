Mersin'de Akülü Araba ve Bisiklet Hırsızları Kamerada Yakalandı

Mersin'de akülü çocuk arabası ve bisiklet hırsızları yakalandı

Güvenlik kameraları zanlıları ele verdi

Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan analizde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Y.A. ve A.T. isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan akülü çocuk arabası ve bisiklet sahiplerine teslim edildi.

