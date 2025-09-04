Mersin'de Bizans Dönemi'ne Ait 7 Sütun Parçası Ele Geçirildi

Olayın Detayları

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Mut ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen A.Ö. ve Ç.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerin adresindeki aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 7 sütun parçası ile birlikte 3 sütun başlığı ve 3 sütun kaidesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mimari parçalar, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.