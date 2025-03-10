Mersin'de Camide Doğum Yapan Kedi ve Yavruları Koruma Altında

Mersin'de bir camide doğum yapan kedi ve 3 yavrusu, koruma altına alındı. Sağlık kontrolleri tamamlandı, sahiplendirme süreci başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:54
Mersin'de Camide Doğum Yapan Kedi ve Yavruları Koruma Altında

Mersin'de, Hz. Hamza Camisi'ndeki vaaz kürsüsünün altında 7 Mart'ta doğum yapan kedi ile üç yavrusu Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Doğum sonrası cami avlusuna konulan kulübede beslenmeye devam eden kediler, daha sonra tekrar vaaz kürsüsünün altına gizlenince, Büyükşehir Belediyesi tarafından müdahale edildi. Kediler, burada sağlık kontrollerinden geçirildi.

Veterinerlerin yakından ilgilendiği anneden ve yavrulardan yapılan kontrol sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bakım sürecinin ardından kedilerin sahiplendirilmesi planlanıyor.

Doğal Yaşam Alanları Korundu

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, kedilerin doğum sırasında genellikle sessiz ve karanlık ortam aradıklarını ifade etti. Camiye yapılan ekip gönderimi ile kediler hakkında bilgi toplandığını belirten Yıkılmaz, "Yapılan kontrol ve çekilen fotoğraflarda şartların iyi olmadığı düşünülerek, kedi kulübesi, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderdik. Ama anne kedi yavrularını tekrar vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bu nedenle işler kötüleşmeden, dün akşam itibarıyla kediyi ve yavrularını hayvan bakımevimize getirip koruma altına aldık" şeklinde konuştu.

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