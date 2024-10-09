Mersin'de Devasa Makaron Ele Geçirildi

Mersin’de Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, tam 12 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında harekete geçti.

Operasyon Detayları

Tarsus’taki bir depoya yönelik düzenlenen operasyonda, sadece yüksek miktarda makaron değil, aynı zamanda 1000 adet sahte bandrol da bulundu. Bu durum, sigara kaçakçılığı ve sahtecilik olaylarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Olayla ilgili olarak, ekipler bir şüpheliyi gözaltına almayı başardı. Jandarma, sigara kaçakçılığı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve benzer olayların önüne geçmek için önlemlerini artırıyor.