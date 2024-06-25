Mersin'de fuhuş çetesi çökertildi! 8 zanlı adliyeye sevk edildi...

Suç örgütü üyeleri, iş vaadiyle kandırılan kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu amaçla aracılık ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte zanlıların adreslerini tespit edip operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon sırasında fuhşa zorlandığı tespit edilen 5 mağdur kadın da jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Tutuklamalar ve Adli Süreç



Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 8 zanlı tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

