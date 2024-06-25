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Mersin'de fuhuş çetesi çökertildi! 8 zanlı adliyeye sevk edildi...

Mersin'de, iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre,Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik başarılı bir operasyon düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 11:18
Mersin'de fuhuş çetesi çökertildi! 8 zanlı adliyeye sevk edildi...

Suç örgütü üyeleri, iş vaadiyle kandırılan kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu amaçla aracılık ettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte zanlıların adreslerini tespit edip operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütüne ait çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon sırasında fuhşa zorlandığı tespit edilen 5 mağdur kadın da jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Tutuklamalar ve Adli Süreç

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 8 zanlı tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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