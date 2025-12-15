DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme: 886 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında yapılan toplantıda 8-14 Aralık'ta 886 aranan şahıs yakalandığı, trafik ve düzensiz göç denetimlerinin sürdüğü açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:17
Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme: 886 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve suç ile suçlulara yönelik operasyonlar ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantı Vurguları

Vali Atilla Toros, Mersin’in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev yaptığını vurguladı. Kent genelinde suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

886 Aranan Şahıs Yakalandı

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 8-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 886 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik Denetimleri Artırıldı

Trafik denetimleri kapsamında 120 bin 754 araç kontrol edildi, bin 317 araç trafikten men edildi. Ayrıca 931 ticari taksi denetlendi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ kapsamında bin 331 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 6 yabancı uyruklu şahıs, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Mersin genelinde huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS BAŞKANLIĞINDA, GÜVENLİK VE ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS BAŞKANLIĞINDA, GÜVENLİK VE ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi