Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme: 886 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve suç ile suçlulara yönelik operasyonlar ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantı Vurguları

Vali Atilla Toros, Mersin’in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev yaptığını vurguladı. Kent genelinde suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

886 Aranan Şahıs Yakalandı

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 8-14 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 886 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik Denetimleri Artırıldı

Trafik denetimleri kapsamında 120 bin 754 araç kontrol edildi, bin 317 araç trafikten men edildi. Ayrıca 931 ticari taksi denetlendi.

Düzensiz Göçle Mücadele

’Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ kapsamında bin 331 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 6 yabancı uyruklu şahıs, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Mersin genelinde huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

