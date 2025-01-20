Mersin'de Hastane Otoparkında Araç Çalan Zanlı Tutuklandı

Mersin'de hastane otoparkından araç çalan zanlı, KGYS kameralarına yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:49
Mersin'de Hastane Otoparkında Araç Çalan Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Hastane Otoparkından Çalınan Araçla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından çalınan otomobile ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli A.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, hastane otoparkında bir aracın çalınmasının ardından hemen harekete geçti. Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastane çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla yapılan detaylı incelemeler sonucunda, aracı çalan zanlının A.B. olduğu belirlendi. Ekipler, teknik ve fiziki takip ile başarılı bir operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, zanlının ikametinin önünde çalınan araç ve evinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayrıca, hastane otoparkına giren A.B.’nin çaldığı aracı düz kontak yöntemiyle çalıştırarak trafikte seyir halindeyken kaydedilen görüntüleri de KGYS kameraları tarafından tespit edildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli...

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

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