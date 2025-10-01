Mersin'de Kadın İtfaiyeciler Zorlu Parkurlarda Afete Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki kadın itfaiyeciler, olası afetlere hızlı ve etkin müdahale için saha eğitimleri ve tatbikatlarla hazırlanıyor. Efor sarf etme, yaralı kurtarma, yüksekten iniş ve yangın söndürme eğitimleriyle ekipler göreve hazır hale getiriliyor.

Zorlu tatbikatlar Ata Eğitim Merkezi'nde

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki Ata Eğitim Merkezi'nde yılın belli aylarında düzenlenen eğitimler, yangınlar, trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarına yönelik pratik uygulamalar içeriyor. AA ekibi, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatları görüntüledi; kadın itfaiyeciler zorlu etapları başarıyla tamamladı.

Burada gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ekipler saha müdahalelerinde kritik roller üstleniyor ve can ile mal kaybının önlenmesine katkı sağlıyor.

Kadın itfaiyecilerden güçlü mesajlar

Hülya Bozkurt, merkezde üç yıldan bu yana hem idari büro amirliği yaptığını hem de saha operasyonlarına katıldığını belirterek, "Kadınlar hayal etsinler, her şey hayal etmekle başlıyor. Kadınlar azmederlerse, çabalarlarsa olmayacak bir şey yok. Erkeklerin yaptığı her şeyi biz de yapabiliriz. Gittiğimiz olaylarda bir canlı varsa o canlıya daha hızlı ulaşmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Damla Korkmaz ise üç yıldır itfaiyenin birçok biriminde görev yaptığını ve tatbikatların sahada zorluk yaşamadan görev yapmalarına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Kadınların hayatın her alanında kendilerini göstermeleri gerektiğini ve güçlü olduklarını düşündüğüm için bu mesleği seçtim. Kadınlar olarak her yerde güçlüyüz. Kadınlar, cesur olsunlar. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hiçbir zaman 'ben yapamam' demesinler. Çünkü kadınlar her zaman çok güçlü." ifadelerini kullandı.

Esra Balsezer, 15 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını belirterek, "Eğitim ve tatbikatlarla sahadaki sorunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Görevimize her an hazırız. İnsanlar olaylarda kadın itfaiyeci gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bir taraftan da şaşırıyorlar. Erkek işi olarak görülebiliyor ama biz kadınlar olarak her şeyi başarabiliyoruz. Hedefleri olan kadın arkadaşlarımız varsa hiç çekinmesinler, cesur olsunlar. Kadınlar olarak her işi yapabiliriz." dedi.

Merve Beyaztepe de 2 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını, tatbikatların kendilerini hem teknik hem psikolojik olarak göreve hazırladığını aktardı.

Kadın itfaiyecilerin artan katılımı ve profesyonel eğitimleri, Mersin'de afetlere müdahale kapasitesinin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.