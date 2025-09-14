Mersin'de Konserde Darp İddiası: 1 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Konserde Müdahale: 1 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de, ücretsiz düzenlenen bir konseri alan içindeki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlere yönelik müdahaleyle ilgili soruşturmada bir şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

İddialara göre, 12 Eylül akşamı Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konserde, çatıda izlemeye çalıştıkları belirtilen C.B.A. ve S.E.K.'ye özel güvenlik görevlilerince müdahale edildi. Olayda gençlerden birinin çatıdan itildiği, diğerinin ise darbedildiği ileri sürüldü.

Soruşturma ve Tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında M.B.A. adlı zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürüyor; olayla ilgili gelişmeler yetkili makamlarca takip ediliyor.