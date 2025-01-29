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Mersin'de Kundaklama Olayı Güvenlik Kamerasında Tespit Edildi

Mersin Anamur'da park halindeki otomobil kundaklandı, güvenlik kameraları olayı kayıt altına aldı. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:52
Mersin'de Kundaklama Olayı Güvenlik Kamerasında Tespit Edildi

Mersin'de Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir kundaklama olayı, bölgedeki sakinleri şok etti. Fatih Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın otoparkında park halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı.

Olay sonrası bölgeye hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ancak aracın plakası henüz tespit edilemedi.

Zanlının Kaçışı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Yangın sonrası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin otomobile yanıcı madde dökerek kundaklama olayını gerçekleştirdikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma sürdürüldüğü bildirildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının elindeki yanıcı maddeyi aracın üzerine dökmesi ve ardından ateşe vermesi açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

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