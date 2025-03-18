Mersin'de Kuyumcunun Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Zarar ve 14 Gözaltı

Mersin’de kuyumcunun 120 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:59
Mersin'de Kuyumcunun Dolandırıcılığı: 120 Milyon Lira Zarar ve 14 Gözaltı

Mersin'de Dolandırıcılık Skandalı: 14 Kişi Gözaltında

Mersin'de, altın bozdurmak isteyen müşterileri dolandırdığı iddia edilen bir kuyumcu ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Müşterilerinin satın aldıkları altınların ödemelerini yapmadığı belirlenen kuyumcu, vatandaşları 120 milyon lira zarara uğrattı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun mağdurlarından bazıları, yaşadıkları durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikayette bulundu. Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, toplamda 116 müştekinin ifadelerine dayanarak detaylı bir araştırma süreci başlattı.

Yapılan incelemelerde, bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamerasının görüntüleri değerlendirildi. Ekipler, kuyumcunun müşterilere piyasanın üstünde teklifler sunduğunu ve yatırım yapılması için belge vererek taahhütname ve sözleşme imzalattığını tespit etti.

Yakalama Operasyonu

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 14 şüphelinin kimliği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan bir şirket sahibi dâhil olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile pek çok cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Bu dolandırıcılık olayı, Mersin'deki kuyumcu sektöründe güvenliği sorgulatan ciddi bir vaka olarak gündeme geldi.

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla...

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla...

Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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