Mersin'de Motosikletli Polis Timleri 40 Bin Kişiyi Kontrol Etti

Mersin'de motosikletli polis timleri son bir ayda yaklaşık 40 bin kişiyi kontrol edip çok sayıda suç unsuru ele geçirerek 48 kişiyi tutuklattı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:33
Mersin'de Motosikletli Polis Timleri 40 Bin Kişiyi Kontrol Etti

Mersin'de motosikletli polis timleri 40 bin kişiyi kontrol etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla aralıksız görev yapıyor. Timler, son bir ay içinde yaklaşık 40 bin kişiyi tek tek kontrol etti.

Operasyon sonuçları

Yapılan kontrollerde aranan ve suç unsuru bulunan 181 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ele geçirilenler arasında 27 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mühimmatlar, 435 gram uyuşturucu madde, 470 sentetik hap, 160 litre kaçak alkol ve 900 paket kaçak sigara yer aldı.

Yakalanan şahısların bazılarının "Nitelikli Yağma", "Hükümlü Tutuklunun Kaçması" ve "Dolandırıcılık" gibi suçlardan 8 yıl ile 14,5 yıl arasında hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 48 kişi tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Timler ayrıca 5 bin 633 aracı sorguladı, 2 çalıntı aracı yakaladı, 7 aracı trafikten men etti. Çeşitli nedenlerle toplam 15 araca 334 bin 456 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, motosikletli timlerin sokak güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynadığını ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

MOTOSİKLETLİ POLİSLER

MOTOSİKLETLİ POLİSLER

MOTOSİKLETLİ POLİSLER

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet