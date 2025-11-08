Mersin'de motosikletli polis timleri 40 bin kişiyi kontrol etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Timler Amirliği, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla aralıksız görev yapıyor. Timler, son bir ay içinde yaklaşık 40 bin kişiyi tek tek kontrol etti.

Operasyon sonuçları

Yapılan kontrollerde aranan ve suç unsuru bulunan 181 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ele geçirilenler arasında 27 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mühimmatlar, 435 gram uyuşturucu madde, 470 sentetik hap, 160 litre kaçak alkol ve 900 paket kaçak sigara yer aldı.

Yakalanan şahısların bazılarının "Nitelikli Yağma", "Hükümlü Tutuklunun Kaçması" ve "Dolandırıcılık" gibi suçlardan 8 yıl ile 14,5 yıl arasında hapis cezaları bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 48 kişi tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Timler ayrıca 5 bin 633 aracı sorguladı, 2 çalıntı aracı yakaladı, 7 aracı trafikten men etti. Çeşitli nedenlerle toplam 15 araca 334 bin 456 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, motosikletli timlerin sokak güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynadığını ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

