Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

Mersin'de Ocak-Ağustos Döneminde Yoğun Trafik Denetimi

Trafik ekipleri kural ihlallerine karşı etkin denetim sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin genelinde trafik ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler yapıyor.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde il genelinde toplam 1 milyon 928 bin 80 araç kontrol edildi. Denetimler, trafikte kural ihlallerinin önlenmesi ve trafik bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 528 bin 565 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulandı; ayrıca 32 bin 786 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.