Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

Mersin'de ocak-ağustos döneminde 1 milyon 928 bin 80 araç denetlendi; 528 bin 565 araç ve sürücüye ceza kesildi, 32 bin 786 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:18
Mersin'de Ocak-Ağustos Döneminde Yoğun Trafik Denetimi

Trafik ekipleri kural ihlallerine karşı etkin denetim sürdürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin genelinde trafik ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler yapıyor.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde il genelinde toplam 1 milyon 928 bin 80 araç kontrol edildi. Denetimler, trafikte kural ihlallerinin önlenmesi ve trafik bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 528 bin 565 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulandı; ayrıca 32 bin 786 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
