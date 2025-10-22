Mersin'de Pazarcıya 35 bin 416 lira Ceza, Tezgah 30 Gün Kapatıldı

Akdeniz Belediyesi zabıta incelemesi sonrası işlem uyguladı

Akdeniz Belediyesi açıklamasına göre, Mesudiye Mahallesi Semt Pazarı'nda bir vatandaş, esnafın kendisine ve eşine saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İhbar üzerine pazara giden zabıta ekipleri, esnafın müşteriye kötü davrandığını, hakarette ve saldırıda bulunduğunu tespit etti.

Akdeniz Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, pazarcıya 35 bin 416 lira idari para cezası uygulanırken, tezgahı da 30 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Ekipler, çevresine şerit çekilen tezgaha şu yazılı tabelayı astı:

"Bu satış yerinin sahibi, pazar yerinde müşterisine fiili saldırı, mukavemet ve hakaret etmesinden dolayı Belediye Encümeni'nin 376 Sayılı Kararı ile 30 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve müşterisine kötü davranan pazarcı esnafına göz yumulmayacağını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde müşterisine saldırıp hakaret ettiği belirlenen pazarcıya 35 bin 416 lira ceza verildi, pazarcının tezgahı da kapatıldı.