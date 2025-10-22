Mersin'de Pazarcıya 35 bin 416 lira Ceza, Tezgah 30 Gün Kapatıldı

Mersin Akdeniz'de müşterisine saldırıp hakaret eden pazarcıya 35 bin 416 lira ceza verildi, tezgahı 30 gün süreyle kapatıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 13:49
Mersin'de Pazarcıya 35 bin 416 lira Ceza, Tezgah 30 Gün Kapatıldı

Mersin'de Pazarcıya 35 bin 416 lira Ceza, Tezgah 30 Gün Kapatıldı

Akdeniz Belediyesi zabıta incelemesi sonrası işlem uyguladı

Akdeniz Belediyesi açıklamasına göre, Mesudiye Mahallesi Semt Pazarı'nda bir vatandaş, esnafın kendisine ve eşine saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İhbar üzerine pazara giden zabıta ekipleri, esnafın müşteriye kötü davrandığını, hakarette ve saldırıda bulunduğunu tespit etti.

Akdeniz Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, pazarcıya 35 bin 416 lira idari para cezası uygulanırken, tezgahı da 30 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Ekipler, çevresine şerit çekilen tezgaha şu yazılı tabelayı astı:

"Bu satış yerinin sahibi, pazar yerinde müşterisine fiili saldırı, mukavemet ve hakaret etmesinden dolayı Belediye Encümeni'nin 376 Sayılı Kararı ile 30 gün süreyle faaliyetten men edilmiştir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve müşterisine kötü davranan pazarcı esnafına göz yumulmayacağını belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde müşterisine saldırıp hakaret ettiği belirlenen pazarcıya 35 bin 416...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde müşterisine saldırıp hakaret ettiği belirlenen pazarcıya 35 bin 416 lira ceza verildi, pazarcının tezgahı da kapatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde müşterisine saldırıp hakaret ettiği belirlenen pazarcıya 35 bin 416...

İLGİLİ HABERLER

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
ÇEKÜL'den Edirne Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarına Tam Not
3
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
4
Tiflis İpekyolu Forumu 2025: Orta Koridor Gerçeklik Kazanıyor
5
Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı: Kentsel Gelişim ve Çözümler
6
Gümüşhane'de Garson Abla Robot Kafe Deneyimini Değiştiriyor
7
Cevdet Yılmaz’a Düzce Üniversitesi’nde Fahri Profesörlük ve 488,5 Milyar TL Eğitim Desteği

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi