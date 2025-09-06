DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar İçin Tören Düzenlendi

Mersin'de atış eğitimi kazasında şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Karapınar için tören yapıldı; naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:57
Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar İçin Tören Düzenlendi

Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar İçin Tören Düzenlendi

Atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Karapınar'ın naaşı için Mersin'de tören düzenlendi. Şehit Karapınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi.

Tören ve katılımcılar

Törende şehidin annesi Fatma ve kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile çok sayıda polis hazır bulundu.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Naaşın uğurlanması

Törenin tamamlanmasının ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Aile geçmişi

Öte yandan şehidin babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz
6
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
7
Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı