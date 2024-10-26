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Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:54
Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Üzücü Trafik Kazası

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

61 yaşındaki Ü.T. yönetimindeki 01 ALU 161 plakalı hafif ticari araç, Kaleardı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ü.T. kurtarılamadı.

Kazanın Tespiti

Olay sonrası bölgedeki güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Kazanın nedeni ve detayları ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

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