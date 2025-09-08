Mersin'de yamaç paraşütçüsü denize düştü — Kurtarıldı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde denize düştü.
Olay
Havada süzülen paraşütçünün denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Müdahale
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları müdahale etti. Ekipler, denizde mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı.
Son Durum
Karaya çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.