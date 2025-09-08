Mersin'de yamaç paraşütçüsü denize düştü — Kurtarıldı

Mersin Yenişehir'de Adnan Menderes Bulvarı sahilinde yamaç paraşütü yapan kişi denize düştü; Sahil Güvenlik ve Emniyet dalgıçları tarafından kurtarıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:53
Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir kişi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde denize düştü.

Olay

Havada süzülen paraşütçünün denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları müdahale etti. Ekipler, denizde mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı.

Son Durum

Karaya çıkarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

