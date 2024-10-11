Mersin'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşımına Tutuklama

Mersin'de Tutuklama Gerçekleşti
Mersin'de, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına dair asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi.
Olayın Ardındaki Süreç
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A. adlı zanlı tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Resmi Açıklamalar ve Önlemler
Olayla ilgili açıklama yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. Vali Pehlivan, iddiayı yayan kişiler hakkında derhal soruşturma başlatıldığını bildirdi.