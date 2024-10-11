Mersin'de Yanıltıcı Bilgi Paylaşımına Tutuklama

Mersin'de Tutuklama Gerçekleşti

Mersin'de, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim'de başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında yurtta kalan bir kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına dair asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen iki şüpheli tespit edildi.

Olayın Ardındaki Süreç

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A. adlı zanlı tutuklanırken, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Resmi Açıklamalar ve Önlemler

Olayla ilgili açıklama yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etti. Vali Pehlivan, iddiayı yayan kişiler hakkında derhal soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Asılsız bilgi paylaşımı, kamu güvenliğini tehdit eden bir suçtur ve sorumluları yasal süreçle karşı karşıya kalmaktadır.