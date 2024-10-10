Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiaları Yalanlandı

Mersin'de Cinsel Saldırı İddiaları İncelendi

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de yer alan KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirildiği ve cinsel saldırıya uğradığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Sosyal medya platformlarında yayımlanan bu tür provokatif paylaşımlar üzerine, 15 hesap yöneticisi hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, iddiaların gerçek olmadığına dair net verilere ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Provokasyonlarla Mücadele

İçişleri Bakanlığı, asılsız bilgilerin yayılmasıyla mücadele etmek amacıyla, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sürekli aktif olarak çalıştığını belirtti. Sosyal medya üzerindeki dezenformasyonlarla, yalan haberlerle ve siber zorbalıklarla mücadele edilmeye devam edildiği vurgulandı.

Bakanlık, "Kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte halkımızı huzursuz edenlerle, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz" ifade etti. İnternet ortamında yasadışı aktivitelerin önlenmesi için 7/24 sanal devriye gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.