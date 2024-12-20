Mersin'deki 'Zincir' Operasyonu: 114 Gözaltı

Mersin'deki 'Zincir' Operasyonunun Detayları Açıklandı

Mersin Gümrük İdaresi'ne yönelik gerçekleştirilen 'Zincir' operasyonu ile ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği operasyonda 114 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rüşvet İlişkisi Belgelendi

Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mersin Uluslararası Limanı'ndaki gümrük görevlilerine iş sahiplerinden rüşvet alındığını tespit etmesi sonucunda başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, gümrük müşavirlerinin her işlem başına gümrük görevlilerine rüşvet verdikleri belirlendi.

Usulsüzlükler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Rüşvet ilişkisinin belirli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücret alındığı tespit edildi. Usulsüzlük durumunda ise döviz cinsinden rüşvet talep edildiği saptandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 114 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, bir altın kemer, 2 altın zincir, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve bazı uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltı Anları Kamera ile Kaydedildi

Operasyon anı ve adreslerde yapılan aramalar, polis kameraları tarafından kaydedildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik başlatılan bu kapsamlı soruşturmanın sonuçları dikkatle izleniyor.