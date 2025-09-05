DOLAR
Mersin Erdemli'de Park Halindeki 6 Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Mersin Erdemli'de 01 ZZ 821 plakalı otomobil Merkez Mahallesi'nde park halindeki 6 araca ve motosiklete çarptı; sürücü ve dört kişi olay yerinden kaçtı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:08
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Olayda maddi hasar oluştu; sürücü ve beraberindeki kişiler olay yerinden uzaklaştı.

Olayın Detayları

Kaza, Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 ZZ 821 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca ve bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile birlikte bulunan 4 kişi olay yerinden kaçtı. Şu ana kadar yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Polis İncelemesi

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Gelişmelerle ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

