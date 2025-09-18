Mersin Mut'ta hafriyat kamyonu apartman balkonuna çarptı

Mersin Mut'ta kontrolden çıkan hafriyat kamyonu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın balkonuna çarptı; sürücü Servet K. yaralandı, bina hasar gördü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:46
Mersin Mut'ta hafriyat kamyonu apartman balkonuna çarptı

Mersin Mut'ta hafriyat kamyonu apartman balkonuna çarptı

Birinci kattaki balkona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı, bina hasar gördü

Mersin'in Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Servet K. yönetimindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın bahçesini aştı ve binanın birinci katındaki balkona çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Kazada sürücü Servet K. yaralandı.

Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu apartmanda maddi hasar oluştu; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

