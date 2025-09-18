Mersin Mut'ta hafriyat kamyonu apartman balkonuna çarptı
Birinci kattaki balkona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı, bina hasar gördü
Mersin'in Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Servet K. yönetimindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın bahçesini aştı ve binanın birinci katındaki balkona çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Kazada sürücü Servet K. yaralandı.
Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu apartmanda maddi hasar oluştu; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.