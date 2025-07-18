Mersin Restoranında 8 Yaralı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir restoranda, 13 Temmuz tarihinde işletme sahipleri ve müşteriler arasında çıkan, silahlı ve bıçaklı kavga sonucunda 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Kavganın, müzisyenlerin müzik çalması konusundaki tartışmaların büyümesiyle çıktığı öne sürülüyor. Olay sonrası yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, titiz çalışmaları sonucunda kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi H.İ.A, S.H, B.U, E.G, S.T, H.A, D.C.S, M.H, S.A.A ve R.T isimleriyle operasyon düzenleyerek yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayın ardından Karaduvar Mahallesi'ndeki restoranın atmosferi olumsuz etkilenirken, güvenlik güçlerinin olayın daha da büyümesini önlemek adına gerekli tüm tedbirleri aldığı bildirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir restoranda 8 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı.