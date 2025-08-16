Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı

Olay, soruşturma ve alınan tedbirler

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos tarihinde başlayan yangınla ilgili toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında; bölgede su borusu yapımı sırasında kaynak yaptıkları ve yangının çıkmasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla yüklenici firma sahibi Ş.K. ile işçiler R.G, B.S, M.A.A, H.B. ve M.H.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K., R.G., M.A.A. ve H.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.H.U. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Valiliği açıklamasına göre, yangın ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 10 yerleşim yeri nedeniyle 984 hanenin boşaltıldığı, dumandan etkilenen 17 kişinin ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Soruşturma ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin gelişmeler, ilgili birimlerce yakından takip ediliyor.

