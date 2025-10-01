Mersin Tarsus'ta Asansör Faciası: 1 Ölü, Güvenlik Kamerası Kaydı Ortaya Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen asansör kazasında, kabinde bulunan Pelin Yaşot Kıyga (33) hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin binanın girişindeki güvenlik kamerası kayıtları elde edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda dün çekilen kayıtlarda, arızalanan asansörde kalan Pelin Yaşot Kıyga için eşinin, Gökhan Kıyga'nın telefonla yardım çağırdığı görülüyor. Görüntülerde, asansörün düşmesinin ardından Gökhan Kıyga'nın kabin kapısını açmaya çalıştığı da yer alıyor.

Kaza ve müdahale

Olayda, asansörün 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalanıp -1'inci kata düştüğü bildirildi. Bir çocuk annesi olan Pelin Yaşot Kıyga, ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarıldı ve ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini kabinden kurtarmaya çalışırken Gökhan Kıyga ayağından yaralandı.

Resmi açıklama ve soruşturma

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabininin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı şekilde devam etmektedir."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın ayrıntıları, yürütülen tahkikat sonucunda netlik kazanacak.