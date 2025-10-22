Mersin Tarsus'ta Park Halindeki 5 Araç Yandı: Şüpheli M.A. Gözaltında

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'nde park halindeki 5 araç yandı; şüpheli M.A. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 22:39
Olay ve ilk tespit

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 5 araç yandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını tespit etti.

Soruşturma ve gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.A. gözaltına alındı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamir bakım atölyesi önünde park halindeki 5 aracı yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

