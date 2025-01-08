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Mersin Toroslar'da Bir Evden 10 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Mersin Toroslar'da bir evden çıkarılan 10 kamyonet çöp, çevre sağlığı için yapılan bir temizlik çalışması sırasında toplandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:55
Mersin Toroslar'da Bir Evden 10 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Mersin Toroslar'da Büyük Temizlik Operasyonu

Mersin'in Toroslar ilçesinde, atık biriktirildiği tespit edilen bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'nde yaşam süren tek başına yaşayan bir bireyin ailesi, yaşlı babalarının çöp ve atık biriktirdiği gerekçesiyle belediyeye başvuruda bulundu.

Çalışmalar Başlatıldı

Ailenin talebi üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen evde büyük miktarda atık biriktirildiğini tespit etti. Zabıta ekiplerinin de destek verdiği bu operasyonda, evden toplanan 10 kamyonet dolusu çöp, hemen ardından uygun bir döküm alanına taşındı.

Belediyeden Açıklama

Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla bu tür çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Çevre temizliğine yönelik bu hassasiyetin, bölgedeki yaşam kalitesini artıracağına dikkat çekti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 kamyonet çöp...

Mersin'in Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 kamyonet çöp...

Mersin'in Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

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