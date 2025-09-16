Merve Göntem (Kızılcık Şerbeti) Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Soruşturma sürüyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Göntem hakkında "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göntem, ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine götürülen Göntem, hakimlik kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma işlemleri, ilgili büro tarafından devam ediyor.