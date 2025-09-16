Merve Göntem (Kızılcık Şerbeti) Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:21
Merve Göntem (Kızılcık Şerbeti) Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Merve Göntem (Kızılcık Şerbeti) Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Soruşturma sürüyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Göntem hakkında "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları bulunuyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göntem, ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine götürülen Göntem, hakimlik kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma işlemleri, ilgili büro tarafından devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa