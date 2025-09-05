DOLAR
Merz: Almanya 'Yapay Zeka Ülkesi' Olma Hedefini Açıkladı — Jupiter Açılışı

Başbakan Friedrich Merz, Jülich'teki Jupiter süper bilgisayarının açılışında Almanya'nın 'yapay zeka ülkesi' olma vizyonunu açıkladı; Jupiter iklim ve yapay zeka araştırmalarına güç verecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:08
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Jülich kentinde gerçekleştirilen Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Jupiterin açılış töreninde konuştu. Merz, "Almanya'nın bir yapay zeka ülkesi olmasını istiyoruz." sözleriyle ülkenin dijital ve teknolojik dönüşüm hedefini net biçimde ortaya koydu.

Merz, uzun bir bilimsel mükemmellik ve endüstriyel güç geleneğine sahip bir ulus olduklarını hatırlatarak, "Bu teknolojik devrimde önemli bir rol hatta öncü bir rol oynamayı hedeflemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. Jupiter'in yapay zeka modellerinin eğitimi ve bilimsel simülasyonlar için sunduğu yeni olanaklara dikkat çekti.

Jupiter bilgisayarı

Jupiter, Avrupa'nın en güçlü ve dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak tanımlanıyor. Saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirebilen Jupiter, bir milyon modern akıllı telefonun kapasitesinin toplamına eşdeğer hesaplama gücüne sahip ve tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor.

Kullanım alanları ve yatırım

Araştırmacılar Jupiter ile daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecek; süper bilgisayar aynı zamanda yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için altyapı sağlayacak. Jupiter, üretken yapay zeka ve yeni nesil dijital teknolojiler için büyük dil modellerini eğitecek gelecekteki bir yapay zeka fabrikasına da katkı sunacak.

AB ve Almanya, Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla Jupiter'e 500 milyon avroluk yatırım yaptı.

